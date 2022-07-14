اليوم السابع
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سوناك وموردونت يتصدران سباق زعامة حزب المحافظين فى بريطانيا

الخميس، 14 يوليه 2022 05:53 م
سوناك وموردونت يتصدران سباق زعامة حزب المحافظين فى بريطانيا سوناك
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى السابق وبينى موردونت وزيرة التجارة البريطانية السابقة يتصدران سباق زعامة حزب المحافظين فى بريطانيا.

 

وأعلنت السلطات البريطانية، استبعاد وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت وناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني الأسبق لعدم نيلهما الحد الأدنى من الأصوات.

 

وفى وقت سابق، أعلن حزب المحافظين البريطاني، أن 8 مرشحين استكملوا شروط التنافس في الانتخابات لخلافة رئيس وزراء بريطانيا المستقيل بوريس جونسون، وأعلنت السلطات البريطانية، أن ساجد جاويد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي لخلافة بوريس جونسون.


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