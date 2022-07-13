بريطانيا: استبعاد هانت والزهاوى لعدم نيلهما الحد الأدنى من الأصوات

كتب أحمد عرفة

تصدر ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني السابق وبيني موردونت وزيرة التجارة البريطانية السابق وليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية السابق السباق على زعامة حزب المحافظين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت السلطات البريطانية، استبعاد وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت وناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني الأسبق لعدم نيلهما الحد الأدنى من الأصوات.

وفى وقت سابق أعلن حزب المحافظين البريطاني، أن 8 مرشحين استكملوا شروط التنافس في الانتخابات لخلافة رئيس وزراء بريطانيا المستقيل بوريس جونسون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت السلطات البريطانية، أن ساجد جاويد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي لخلافة بوريس جونسون.

وأعلن وزير الصحة البريطانى السابق ساجد جاويد أنه قرر سحب ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين، فيما أعلن حزب المحافظين عن أسماء المرشحين الثمانية للمنصب.

وقال ساجد جاويد إن الخدمة في الحكومة هي امتياز حقيقي. لقد مرت سبعة أيام فقط منذ أن اتخذت القرار الصعب بالاستقالة من أهم وظيفة شغلتها على الإطلاق، كوزير للصحة أثناء تفشي جائحة كورونا، منذ ذلك الحين، حددت القيم والسياسات التي أعتقد أنها مناسبة لمستقبل بلدنا العظيم. وأعتقد أنه يجب على الحزب الآن أن ينظر إلى الخارج، وليس إلى الداخل، إذا أردنا الفوز مرة أخرى".

وتابع ساجد جاويد، أن هناك وفرة في الأفكار والمواهب في حزبنا، وسيمنح أحد المرشحين شرف توليه رئاسة الوزراء، وإنني أتطلع إلى رؤية النقاش يتكشف ورؤية الزملاء يعملون معا كحزب محافظ موحد بمجرد الانتهاء من انتخابات القيادة.