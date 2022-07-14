اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 09:56 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق: مؤتمر السعودية سيناقش أزمة الأمن الغذائي والمتغيرات المناخية

الخميس، 14 يوليه 2022 09:05 م
رئيس وزراء العراق: مؤتمر السعودية سيناقش أزمة الأمن الغذائي والمتغيرات المناخية رئيس وزراء العراق الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مؤتمر السعودية سيناقش عدة مجالات، مبينًا أن هناك ما وصفه بالتشويش عن أهداف القمة الحقيقية.

وقال الكاظمي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/ - إن مؤتمر السعودية بحضور مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيناقش التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة، والتحديات التي أنتجتها جائحة كورونا بالإضافة إلى أزمة الأمن الغذائي والمتغيرات المناخية.

وأضاف أن الأحاديث الأخرى عن أهداف القمة هي محاولة للتشويش، ولا صحة لها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنها محاولة لإبعاد العراق عن الدور البارز الذي يلعبه في المنطقة، وأن تقوم هذه الحكومة بمهامها في خدمة الشعب، وجلب الاستثمارات والدعم لصالح العراق.

 


رئيس وزراء العراق

مؤتمر السعودية

السعودية

المتغيرات المناخية

الأمن الغذائي

العراق



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