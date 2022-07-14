اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 12:14 م
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بنى سويف تواصل حملاتها لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 11:01 ص
بنى سويف تواصل حملاتها لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة جانب من الحملات
بنى سويف هانى فتحى

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تواصل لجان المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بنى سويف والوحدات المحلية فى مراكز المحافظة المختلفة حملاتها، لمتابعة الخدمة بمواقف السيارات، فى ضوء الزيادة المقررة فى تعريفة المواصلات "داخلية وخارجية"، لضمان الالتزام بالعريفة الجديدة وانتظام الخدمة بالمواقف، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشان من خلال الاتصال على أرقام "114 محافظة"، و136 للمرور.

تضم اللجان الميدانية رؤساء الوحدات المحلية وكافة التنفيذيين المختصين من المواقف والتموين والتفتيش، بجانب التنسيق المستمر مع المرور لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة ومواجهة كافة صور الاحتكار أو استغلال المواطنين بمحطات الوقود.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بزيادة تتراوح من 5 إلى 7% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية "البنزين والسولار والمازوت".


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