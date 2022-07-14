بعد الإعدام والمؤبد والمشدد.. محطات مرتبطة بمحاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية في محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"، لاتهامهم مع آخرين بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، بعد حكم الإعدام والمؤبد والمشدد والبراءة.

ومرت الدعوى بعدة محطات هامة منها...

المحطة الأولى.. الإدراج على قوائم الإرهاب

في يوليو من عام 2016 قررت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

المحطة الثانية.. حجز الدعوى للحكم

في 14 نوفمبر 2021، حجزت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى الدعوى للحكم بعد سماع طلبات الدفاع ومرافعته ومرافعة النيابة وأقوال الشهود.

المحطة الثالثة.. الإحالة للمفتي

في الجلسة التي عقدت في 30 يناير 2022، قررت المحكمة إحالة الإرهابي يحيى موسى و9 آخرين للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

المحطة الرابعة.. الحكم على المتهمين

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 28 يونيو 2022، قضت المحكمة بالإعدام شنقا للإرهابي يحي موسي و9 آخرين، والسجن المؤبد لـ 56 آخرين.

كما قضت بالمشدد 15 سنة لـ 52 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 34 آخرين، وبراءة 43 متهما.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.