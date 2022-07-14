اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 07:51 م
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انتشال جثة شخص مجهول الهوية غارقة فى مياه ترعة بالخانكة

الخميس، 14 يوليه 2022 07:07 م
انتشال جثة شخص مجهول الهوية غارقة فى مياه ترعة بالخانكة أرشيفية
القليوبية: إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، لم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، لقى مصرعه غرقا بترعة بمنطقة كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة الجثة لإمكانية التوصل إلى ذويها وتسليمها لهم.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية بترعة بمنطقة كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة، وبالمعاينة والفحص، تبين ان الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، يرتدى ملابسه بالكامل، ولا يوجد بحوزته أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصية، كما أنه لم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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