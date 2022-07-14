"المركزى للتعبئة والإحصاء": 14 ألف أتوبيس مدرسة مرخص حتى 2021

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات نشرة حصر المركبات المرخصة لعام 2021، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، توزيع عدد الأتوبيسات طبقا لنوع الترخيص على مستوى الجمهورية، والتى بلغ عددها الإجمالى نحو 180 ألف أتوبيس، موزعة على 5 فئات طبقا للترخيص، وفقا لما يلي:

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة للعمل بالمدارس نحو 14 ألف و960 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة للرحلات نحو 48 ألف و360 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة عام نحو 15 ألف و232 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة خاص نحو 80 ألف و631 أتوبيسا

- بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة سياحة نحو 20 ألف و825 أتوبيسا

واستحوذت المحافظات الحضرية على الغالبية العظمي من تراخيص الأتوبيسات بعدد 62 ألف و726 أتوبيس بنسبة 34.8% من إجمالي التراخيص خلال عام 2021، يليها محافظات الوجه البحري بعدد 56 ألف و548 أتوبيس بنسبة 31.4% من الإجمالي، ثم محافظات الوجه القبلي بعدد 54 ألف و36 أتوبيس بنسبة 30%، وأخيرا محافظات الحدود بعدد 6 آلاف و698 أتوبيس بنسبة 3.7% من الإجمالي.