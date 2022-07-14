اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 03:20 م
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السيطرة على حريق سوق الحرمين بالإسكندرية بـ3 سيارات إطفاء دون إصابات

الخميس، 14 يوليه 2022 02:10 م
السيطرة على حريق سوق الحرمين بالإسكندرية بـ3 سيارات إطفاء دون إصابات الحماية المدنية
الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق سوق الحرمين بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية بـ3 سيارات للإطفاء دون إصابات.

وكان قد اندلع منذ قليل حريق فى سوق الحرمين بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

وتبلغ للحماية المدنية بلاغا يفيد بوجود حريق فى سوق الحرمين بمنطقة المندرة وجارى الدفع بسيارات إطفاء السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى منطقة الزهور السكنيه بجوار الحريق.

وقال شهود عيان اليوم السابع ، إنهم فوجئوا باندلاع النيران فى المنطقة الخلفية لمساكن الزهور ويرجح إن سبب الحريق هو سيجارة بسبب وجود قش وقمامة موجودة فى هذا المكان وتسبب فى اندلاع النيران وفشل السيطرة عليها.


الاسكندريه

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