اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 12:42 م
أكرم القصاص
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الإمارات تستثمر مليارى دولار لتطوير مجمعات غذائية فى الهند

الخميس، 14 يوليه 2022 12:25 م
الإمارات تستثمر مليارى دولار لتطوير مجمعات غذائية فى الهند رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد
وكالات الأنباء

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تعهدت الإمارات باستثمار مليارى دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة فى الهند بهدف التصدى لانعدام الأمن الغذائى فى جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل، الخميس.

وأضاف البيان الصادر عن مجموعة "I2U2" "الأحرف الأولى للدول الأربع بالإنجليزية" أن المجمّعات ستقوم على تكنولوجيا مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل، حسبما نقل موقع "الشرق".

وتابع البيان: "مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات".

 


الامارات

الهند

الامن الغذائى

انعدام الامن الغذائى

العلاقات الاماراتيه الهنديه



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