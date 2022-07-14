اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 01:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"استثمار بنى سويف": وضع تصور لإقامة مشروع منطقة لوجستية وتجارية

الخميس، 14 يوليه 2022 01:00 ص
"استثمار بنى سويف": وضع تصور لإقامة مشروع منطقة لوجستية وتجارية محافظة بنى سويف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة بنى سويف، العديد من الفرص الاستثمارية التى توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وبحسب تقرير لمحافظة بنى سويف، فإن إدارة الاستثمار بالمحافظة وضعت تصورا لإنشاء مشروع منطقة لوجستية وتجارية .

وتقع المنطقة على بعد 8 كم تقريبا عن جهاز مدينة بنى سويف – 2.5 كم عن المنطقة الصناعية بياض العرب، وتبلغ مساحة الموقع ( 40,08فدان ) وحدوده الحد البحري: قرية الأمل،  الحد الغربي: الطريق الصحراوي الشرقي، الحد القبلي: الوصلة بين طريق  القاهرة اسوان الصحراوي الشرقي وطريق  القاهرة أسيوط الصحراوي، الحد الشرقي أرض فضاء تابعة لجهاز مدينة بنى سويف.

ويتميز الموقع المقترح بقربه من طريق الكريمات بنى سويف الحر، والقرب من منطقة بياض العرب الصناعية ومنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة الصناعات الثقيلة.

وبحسب تقرير لمحافظة بنى سويف فإن اشتراطات البناء : النسبة البنائية  80%، قيد الارتفاع يبلغ اقصي ارتفاع لقرية بياض العرب 21 م، ويبلغ سعر الارض  للفدان: (60 ألف جنيه)، سعر إيجار للفدان السنوي: (15 ألف جنيه سنويا )، سعر الأرض المجاورة: 650 جنيهاً للمتر ( بأراضى هيئة المجتمعات العمرانية).


بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

الاستثمار

مناطق استثمار

الاستثمار في بنى سويف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة