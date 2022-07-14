"استثمار بنى سويف": وضع تصور لإقامة مشروع منطقة لوجستية وتجارية

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، العديد من الفرص الاستثمارية التى توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وبحسب تقرير لمحافظة بنى سويف، فإن إدارة الاستثمار بالمحافظة وضعت تصورا لإنشاء مشروع منطقة لوجستية وتجارية .

وتقع المنطقة على بعد 8 كم تقريبا عن جهاز مدينة بنى سويف – 2.5 كم عن المنطقة الصناعية بياض العرب، وتبلغ مساحة الموقع ( 40,08فدان ) وحدوده الحد البحري: قرية الأمل، الحد الغربي: الطريق الصحراوي الشرقي، الحد القبلي: الوصلة بين طريق القاهرة اسوان الصحراوي الشرقي وطريق القاهرة أسيوط الصحراوي، الحد الشرقي أرض فضاء تابعة لجهاز مدينة بنى سويف.

ويتميز الموقع المقترح بقربه من طريق الكريمات بنى سويف الحر، والقرب من منطقة بياض العرب الصناعية ومنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة الصناعات الثقيلة.

وبحسب تقرير لمحافظة بنى سويف فإن اشتراطات البناء : النسبة البنائية 80%، قيد الارتفاع يبلغ اقصي ارتفاع لقرية بياض العرب 21 م، ويبلغ سعر الارض للفدان: (60 ألف جنيه)، سعر إيجار للفدان السنوي: (15 ألف جنيه سنويا )، سعر الأرض المجاورة: 650 جنيهاً للمتر ( بأراضى هيئة المجتمعات العمرانية).