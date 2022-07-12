إنشاء 6 محطات للطاقة الشمسية فى قرى بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تنفيذ 6 محطات للطاقة الشمسية داخل قرى مركز ببا محافظة بنى سويف.
وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، يتم إنشاء 6 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى مركز ومدينة ببا، بطاقة إجمالية 75 كيلو وات للمحطات الــ 6 وإجمالى تكلفة مليون و150 ألف جنيه.
وأضاف مدحت صلاح فى تصريحات خاصة، تشمل المحطات الست مجلس المدينة بطاقة 25 كيلو وات، و5 محطات أخرى بــ (جزيرة ببا وسدس الأمراء، صفط راشين وقمبش الحمراء) بقدرة 10 كيلو وات لكل محطة، مؤكدا أن الهدف من المحطات توفير الكهرباء اللازمة للمبانى الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية.
إنشاء 6 محطات للطاقة الشمسية فى قرى بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمةالثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:00 ص
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
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تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تنفيذ 6 محطات للطاقة الشمسية داخل قرى مركز ببا محافظة بنى سويف.
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