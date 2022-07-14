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إصابة طالبتين بالثانوية العامة بحالة مغص وإغماء بكفر الشيخ

الخميس، 14 يوليه 2022 11:30 ص
إصابة طالبتين بالثانوية العامة بحالة مغص وإغماء بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيبت طالبتان أثناء أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ، اليوم الخميس، في لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، حيث أصيبت إحداهما بحالة إغماء وأصيبت آخري بمغص كلوي، وجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الصحة، إشارة من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والتي يترأسها محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تفيد بورود بلاغ من قبل رؤساء لجان مدرستين للامتحانات بتعرض طالبتين لحالات مرضية أثناء أداء الامتحانات بمدن كفر الشيخ وقلين.

وعقب ورود الإشارة جري التنسيق بين غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، من أجل التنسيق للطالبتين لتقديم الخدمات الطبية لهم، وقامت سيارة الإسعاف قامت بنقل طالبة من لجنة مدرسة السيدة خديجة بقلين وتدعي " نورهان. أ . ج" مصابة بمغص كلوي إلى مستشفى قلين المركزي، لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لها.

كما جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى لجنة مدرسة عابد عبد العال الثانوية بنات، لنقل الطالبة " الاء . ا . ا" مصابة بحالة إغماء إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.


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