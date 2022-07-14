أطعمة ومشروبات تساهم فى فقدان الوزن مع ارتفاع درجات الحرارة

فاطمة ياسر

خلال فصل الصيف يصعب التخلص من الوزن الزائد بسبب تناول السكريات المثلجة، للشعور بالبرودة، وقدم تقرير منشور عبر موقع إكسبريس بعض الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى عملية فقدان الوزن الزائد فى فصل الصيف.

وأوضح التقرير أن من أهم النصائح الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد خلال فصل الصيف أن تبقى رطبا، عن طريق تناول الماء بكثرة والسوائل الأخرى من عصائر طبيعية والسوائل الدافئة، لذا حث الدكتور تورى أرمول متحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، بضرورة تناول الماء قبل تناول الطعام، لزيادة فرص الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتزداد فرص التعرض للتخلص من الوزن الزائد.

وأوصى التقرير بشرب الشاى الأخضر الساخن طوال اليوم، حيث إن المشروبات الساخنة يمكن أن تقلل من كمية الحرارة المخزنة فى الجسم ويجعلك تتعرق، حيث إن الشاى الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد فى إنقاص الوزن.

كما أن تناول السلطة الطازجة يعد من الحيل الجيدة خلال فصل الصيف، خاصة للراغبين فى التخلص من الوزن الزائد، فهى تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها، وأيضا تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، والسبب أنها غنية بالألياف.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة أطعمة مفيدة لفقدان الوزن أثناء الطقس الحار، وهى البيض والخضروات الورقية والشمام.