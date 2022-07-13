وكيل تعليم دمياط يهنئ الطلاب الفائزين بجائزة المجلس العربى للموهوبين

دمياط: معتز الشربيني

تقدم الدكتور خالد خلف وكيل الوزارة التربية و التعليم بدمياط وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام والدكتوره مني المنشي منسق جائزة المجلس العربى للموهوبين والمتفوقين بدولة الأردن الشقيقة، وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين بديوان التربية والتعليم، بالتهنئة للطلاب الفائزين بجائزة المجلس في دورته الخامسة على هامش المؤتمر الدولي الخامس عشر للموهوبين والمبدعين في المجالات الآتية:

- الفيزياء والالكترونيات

- العلوم الحياتية والكيمياء

- العلوم الرياضيات والهندسة

- الذكاء الاصطناعي والروبوت

- الفنون الأدبية والقصص والمقالات

- فنون الرسم والنّحت.