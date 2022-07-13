اليوم السابع
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وكالة الفضاء المصرية تحتفل الأربعاء القادم بيوم "القمر العالمى"

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:12 م
وكالة الفضاء المصرية تحتفل الأربعاء القادم بيوم "القمر العالمى" وكالة الفضاء المصرية -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تحتفل وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأربعاء القادم بيوم القمر العالمي، وهو يوم دولي حددته الأمم المتحدة وتحتفل به في يوم 20 يوليو من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة" أبولو 11" التي أُرسلت إلى القمر.
 
يشارك في الاحتفالية، التي تقام بمقر الجامعة، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة ونخبة من علماء ومهندسي الوكالة الدكتور علاء عطا الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير، والدكتورة دوري وينتر المسئول الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات المصرية من الأقسام الأكاديمية ذات الصلة.
 
وتنظم الوكالة في هذا اليوم سلسلة من المحاضرات والمناقشات بحضور رائدتي الفضاء الأمريكيتين الدكتورة سيان بروكتر والدكتورة كريستينا كورب للتحدث عن تجربتهما في الفضاء ورؤيتهما عن استكشاف القمر، بالإضافة إلى ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية لصغار المهتمين بالفضاء. 
 
ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمي فرصة جيدة لتثقيف الجمهور والترويج ورفع الوعي بالاستكشاف المستدام للقمر، واستخدامه، وأسباب الحاجة إلى العمل لتنظيم أنشطة استكشاف القمر بدعم من الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون العالمي المتزايد بين المهتمين باستكشاف القمر من جميع أنحاء العالم. 

القمر العملاق

اليوم العالمى للقمر

وكالة الفضاء المصرية

قمر



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