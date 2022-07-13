مياه أسيوط: 11.5 مليون جنيه لتدعيم الحملة الميكانيكية بـ4 سيارات مجهزة

كتب أحمد حسن

أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تعزيز الحملة الميكانيكية بعدد 4 سيارات مجهزة للاستفادة منها في أعمال الصرف الصحي بتكلفة نحو 11.5 مليون جنيها من بين ما خصصته الشركة في خطتها المالية لأعمال الإحلال والتجديد للاستعانة بمثل هذه المعدات في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات.

كما تابع مع مسئولي الحملة الميكانيكية بالشركة مدي جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، خاصة في أسبوع عيد الأضحي المبارك لتحقيق الاستفادة الكاملة منها في مواجهة أي طارئ، وإتمام تنفيذ خطط التطهير الموضوعة لكافة مناطق المحافظة.