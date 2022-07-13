محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات اعتباراً من صباح اليوم .

وقال محافظ الجيزة، إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت من 5% إلي 7% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف و بصورة واضحة.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، وذلك بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة وجهاز السرفيس وذلك بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي ترأسه بحضور السيد محمد نور السكرتير المساعد واللواء محمد لبنة مدير الادارة العامة لمرور الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وطلعت حسن مدير مديرية التموين .

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين .

وشدد علي متابعة المواقف علي مدار اليوم والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما أكد محافظ الجيزة علي ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لقرار لجنة التسعير التلقائي مع إعلان رقم الشكاوى لإستقبال بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة وذلك لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .

وأشار محافظ الجيزة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة وأستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 .