محافظ أسيوط يطلق حملة "خليك إيجابى" و3 خطوط ساخنة لتلقى الشكاوى على مدار الساعة

فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إطلاق حملة "خليك إيجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود أو التعريفة الجديدة أو مخالفة خطوط السير، والإعلان عن 3 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الأمن وإداراتي المرور ومباحث المرور ومديرية التموين بالمحافظة، فضلًا عن شن حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي وتحرير المحاضر للمخالفين.



وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأربعاء – إلى إنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ،أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) ،بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .



وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي سيارات التاكسي أو النقل الجماعي، أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية.



كان محافظ أسيوط قد أصدر صباح اليوم قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة، وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 وهي كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة، وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.





