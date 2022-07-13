علامات نقص الفيتامينات التي تؤثر على الأظافر والشعر

كتبت ميرفت رشاد

كثير منا يعانون من ترقق الشعر وهشاشة الأظافر يجب ألا يتجاهلوا هذه المشكلات، إذا استمرت حالات الشعر والجلد هذه ، فقد تشير إلى مشكلة صحية أساسية خطيرة، سلطت خبيرة التغذية Nmami Agarwal الضوء على هذه المشاكل وربطها بنقص الفيتامينات، وقالت إن نقص فيتامينات معينة في الجسم يمكن أن يؤثر على عملياتنا وخصائصنا الفسيولوجية والمورفولوجية، وهذا يشمل ضعف جودة الشعر والأظافر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أوضحت خبيرة التغذية ، أن ترقق الشعر وهشاشة الأظافر قد يكون ناتجًا عن نقص فيتامين B7يُعرف هذا الفيتامين أيضًا باسم البيوتين ويساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، نقص فيتامين ب 7 نادر الحدوث، لكن هذا لا يعني أنه غير موجود، أن بعض الناس قد يعانون من نقص فيتامين تشمل الأعراض التالية:

أظافر هشة

ترقق الشعر

تقصف الشعر

يمكن أن تظهر بعض الأعراض الأخرى وتشمل هذه:

إعياء

التعب الدائم

ألم عضلي

إحساس بالوخز في اليدين والقدمين

مثل أي نقص آخر في الفيتامينات ، يمكن أيضًا علاج نقص فيتامين B7 من خلال توفير المغذيات للجسم، لزيادة امتصاص فيتامين B7 ، يمكنك اختيار تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي:

بيض

سمك

لحمة

منتجات الألبان

المكسرات

بذور

بطاطا حلوة

قرنبيط

خميرة

وأضافت خبيرة التغذية ، أن هناك مشكلة صحية أخرى غالبا ما يتعامل معها الناس هي الحموضة ، موضحة أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تعالج الحموضة ، مثل بذور الكمون الأسود،و بذور الشمر، ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء الدافئ يمكن أن تحافظ على الحموضة.

يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب في حالة وجود أي مشاكل تستمر لفترة طويلة ، بما في ذلك الأعراض الأكثر ضررًا مثل تساقط الشعر وهشاشة الأظافر.