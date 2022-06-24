نصائح للتخلص من تساقط الشعر.. أبرزها الشاى الأخضر

فاطمة ياسر

هل تعانى من تساقط الشعر؟ إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يساهم فى الوصول لأفضل النصائح الطبية التى تساهم بشكل كبير للتخلص وعلاج تساقط الشعر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأشار التقرير إلى أن استخدام عصير البصل من الحيل الجيدة، والتى تساهم فى نمو الشعر مرة أخرى، والسبب يرجع إلى أن عصير البصل يحتوى على الكبريت الذى يساعد على إعادة نمو الشعر، ويتم استخدامه عن طريق وضع القليل من عصير البصل على فروة الرأس مرتين فى اليوم، مع إضافة زيت عطرى للتخلص من رائحة البصل.

وأضاف التقرير أنه يمكنك تناول الشاي الأخضر، فهو يحتوي على بعض المركبات التي تقلل من حدة التعرض والإصابة بالتساقط، ومن أبرزها مركب "EGCG" والبوليفينول، لذا عليك تناول الشاى الأخضر، لأنه يساهم بشكل كبير في علاج تساقط الشعر، وأيضا علاج أي مشاكل مرتبطة به.

وأكد التقرير أن استخدام زيت بذور اليقطين يساهم بشكل كبير في علاج مشاكل الشعر، وتساقطه.

كما أضاف التقرير ضرورة ابتاع بعض العادات الصحية والمهمة لصحة الشعر، ومنها:

- تناول الأغذية الصحية، الغنية بجميع الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجسم والشعر.

- ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تنشيط وتجديد الدورة الدموية في الجسم، وتقلل من تساقط الشعر.