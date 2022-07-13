اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سكرتير عام محافظة الإسكندرية يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:49 م
سكرتير عام محافظة الإسكندرية يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة جانب من الجولة
الإسكندرية -فريق المحافظات

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على المواقف ونشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر. مشددًا علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. 
 
ومن جانبه تفقد اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، اليوم، عدد من المواقف للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والإلتزام بالتعريفة الجديدة ودون أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب البانرات والملصقات مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة. وذلك بحضور اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات إعتباراً من اليوم الأربعاء.
 
جانب من الجولة (1)
 
جانب من الجولة (2)
 
جانب من الجولة (3)
 
جانب من الجولة (4)
 
جانب من الجولة (5)
 

أخبار الإسكندرية

مواقف السيارات

التسعيرة الجديدة

اخبار اليوم



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