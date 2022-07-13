وقال بيريشيفسكي ، في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم "، إن العمل الدبلوماسي النشط مع المفوضية الأوروبية وليتوانيا مستمر، مؤكدا على ثقته في حل القضية في المستقبل القريب .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بعبور الشاحنات في الأيام المقبلة، فإن "روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها بالفعل " .

وقد أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع ، في 18 يونيو الماضي، إلى كالينينجراد، بحجة أن هذه البضائع تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء ، أن القوات الأوكرانية قصفت لوجانسك بتسعة صواريخ هيمارس الأمريكية .

وقال المكتب التمثيلي ، في بيان له أوردته قناة " روسيا اليوم " ، إنه في تمام الساعة 23.35 تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية من اتجاه أرتيموفسك باخموت) باتجاه لوجانسك، باستخدام تسع صواريخ هيمارس الأمريكية ".

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت مؤخرا الأحياء السكنية بمدينة نوفايا كاخوفكا (المحررة) بصواريخ "هيمارس إم إل آر إس" الأمريكية وأسفر القصف عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، وتضرر كبير بالبنية التحتية في المدينة.

