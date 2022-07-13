تعرف على الأشخاص الممنوعين من تناول البازلاء

فاطمة ياسر

البازلاء من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، فهى مصدر مهم للبروتين، وغنية بالأحماض الأمينية، كما أنها تحتوى على فيتامين ب، لذا تناولها يعتبر مهما، لكن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناولها، ويوضح ذلك التقرير المنشور عبر وكالة "نوفوستى".

أوضحت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية، أن البازلاء تعد من الخضروات التي تقوم بتنشيط الأمعاء والجهاز الهضمي، فهي غنية بالبروتين وفيتامين ب، ولكنها قد تكون مضرة لدي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل والكلي.

وأضافت خبيرة التغذية أن البازلاء ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، ويحث العديد من خبراء التغذية على إضافتها لأنظمتهم الغذائية للحصول على فوائدها التي تحل علي الجهاز الهضمي، لذا يمكنك إضافتها للنظام الغذائي مرة أو مرتين في الأسبوع والهدف الحصول علي فوائدها.

وأكدت آنا أن البازلاء من البقوليات التي تتسبب في تراكم الغازات بالبطن، لذا إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن فعليك تجنب تناولها، بالإضافة إلى أن البازلاء تحتوى على أملاح حمض اليوريك، ولذا الإسراف في تناولها يتسبب في الكثير من المشاكل للمفاصل والكلي، ولذا علي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بها تجنبها.