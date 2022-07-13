ترك الشاحن فى "الفيشة" يتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء ..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

سلوكيات خاطئة يتبعها البعض خلال استخدام الطاقة الكهربائية تكون سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، ومن بين الأخطاء الشائعة ترك الشاحن الكهربائي في الفيشة بعد اكتمال شحن الجهاز اعتقادا من المستهلك أنه لن يستمر في استهلاك الطاقة وهو على العكس تماما ، لانه يستمر فى استهلاك الكهرباء بنسبة 15%.

ولذلك ينصح دائما بنزع فيشة شاحن الهاتف المحمول او غيره من انواع الشواحن حيث أن استمرار الفيشة فى مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدره (وهو ما يسمى وضع الاستعداد)، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر فى الكهرباء.



وفيما يلي بعض الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء بعد غلقها: 1- الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات إذا لم يتم الفصل من خلال نزع الفيشة من المنبع.

2- جهاز روتر الإنترنت: يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

3- فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة الا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء لذلك يجب نزع الفيشة من المنبع.