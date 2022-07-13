اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"اليوم السابع" تطلق خدمة "وشوشة" للاستشارات الاجتماعية والنفسية للقراء

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:07 ص
"اليوم السابع" تطلق خدمة "وشوشة" للاستشارات الاجتماعية والنفسية للقراء اليوم السابع تطلق خدمة وشوشة

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فى إطار حرص "اليوم السابع" على التواصل المباشر مع القراء وتقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة، وفى إطار التجديد المستمر تطلق "اليوم السابع" خدمة جديدة وهى "وشوشة"، لتلقى أى استفسارات أو مشاكل نفسية أو اجتماعية أو تربوية، من خلال قنوات اتصال متنوعة، سهلة الاستخدام وتضمن الخصوصية والسرية التامة للقراء، على أن يتم عرض المشكلات على الخبراء والمختصين الموثوقين ونشرها عبر الموقع الإلكترونى والعدد الورقى للجريدة، فى صفحة أسبوعية.
 
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وتأتى الخدمة انطلاقًا من وعى "اليوم السابع" بالمسئولية المجتمعية للإعلام، وأهمية دوره فى توفير مساحة لمناقشة القضايا الاجتماعية الحقيقية من قلب الشارع المصرى، وأهمية توفير منصة رصينة وموثوقة يلجأون لها للاستشارة فى مشاكلهم بدلاً من كتمانها أو طرحها بشكل غير آمن عبر صفحات ومجموعات "السوشيال ميديا" ومناقشتها مع غير المختصين، ما قد يترتب عليه تفاقم المشكلة وليس حلها. 
 
وإيمانًا من "اليوم السابع" بأهمية هذه المشاكل الاجتماعية والنفسية خصصة لها الجريدة قنوات اتصال منفصلة عن خدمة "صحافة المواطن"، التى تواصل تقديم دورها الخدمى، من حيث تحقيق التواصل السريع مع طاقم التحرير والمشاركة فى كتابة الأخبار وطرح القضايا والمشكلات التى تهم القراء.
 
ويمكن التواصل مع خدمة "وشوشة" من خلال "واتس آب" على رقم 01284142493، أو استخدام الرابط المباشر من هنا أو البريد الإلكترونى Washwasha@youm7.com.

خدمة وشوشة

اليوم السابع

استشارات نفسية

استشارات اجتماعية



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