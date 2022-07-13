اليوم السابع
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القبض على عاطل قتل جاره بسبب خلافات سابقة بينهما فى الطالبية بالجيزة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:04 م
القبض على عاطل قتل جاره بسبب خلافات سابقة بينهما فى الطالبية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على عاطل قتل جاره في منطقة الطالبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفى بشارع الجامع بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع "ناصر م" بعد إصابته بطعنه نافذة وتوفى في الحال بعد تعدى عاطل عليه بسلاح أبيض.

 

وكشفت التحريات، وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعاطل يدعي "مؤمن أ" بسبب خلافات سابقة بينهما تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للنيابة العامة التى أصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة.


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