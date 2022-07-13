اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الليتواني: قطعنا جميع العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:55 ص
الرئيس الليتواني: قطعنا جميع العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة جيتاناس ناوسيدا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن سياسة بلاده تجاه روسيا تؤتي ثمارها أكثر مما يسمى بالخط الواقعي لعدد من الدول الغربية، داعيا الدول الغربية إلى أن تحذو حذو ليتوانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الليتواني، إنه من الواضح أن سياسة ليتوانيا دون أي أوهام بشأن روسيا أثبتت صحتها أكثر بكثير مما يسمى بالسياسة الواقعية، والتي بسببها تعاني بعض الدول الغربية الآن من الصداع، لكن هذا يؤكد مرة أخرى أن ليتوانيا قد سلكت الطريق الصحيح، وكلما شرعت دول أخرى في أوروبا الغربية في ذلك، كان ذلك أفضل وأسهل للجميع.

وأوضح الرئيس الليتواني أن ليتوانيا لم تعلن فحسب، بل قطعت جميع العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة، متابعا: رفضنا شراء الغاز والنفط والكهرباء. وهكذا أصبحت ليتوانيا أكثر مقاومة لابتزاز الطاقة والاقتصاد الروسيين.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. وكالة "ناسا" تنشر صورا جديدة لعظمة الكون.. أمريكا تعلن القضاء على زعيم "داعش" في سوريا.. الأمم المتحدة: عدد الضحايا المدنيين في الحرب على أوكرانيا تجاوز 5 آلاف

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:00 م

اتهامات روسية لبولندا بالتستر على توسعها فى غرب أوكرانيا.. الداخلية الأوكرانية: ارتفاع عدد قتلى القصف الروسى فى تشاسيف يار إلى 38.. ووارسو تعلن ارتفاع عدد اللاجئين من كييف إلى 4 ملايين و711 ألفا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:30 م

الاستخبارات الخارجية الروسية: محاولات بولندية للتستر على توسعها فى غرب أوكرانيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة