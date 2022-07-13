الرئيس الليتواني: قطعنا جميع العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن سياسة بلاده تجاه روسيا تؤتي ثمارها أكثر مما يسمى بالخط الواقعي لعدد من الدول الغربية، داعيا الدول الغربية إلى أن تحذو حذو ليتوانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الليتواني، إنه من الواضح أن سياسة ليتوانيا دون أي أوهام بشأن روسيا أثبتت صحتها أكثر بكثير مما يسمى بالسياسة الواقعية، والتي بسببها تعاني بعض الدول الغربية الآن من الصداع، لكن هذا يؤكد مرة أخرى أن ليتوانيا قد سلكت الطريق الصحيح، وكلما شرعت دول أخرى في أوروبا الغربية في ذلك، كان ذلك أفضل وأسهل للجميع.

وأوضح الرئيس الليتواني أن ليتوانيا لم تعلن فحسب، بل قطعت جميع العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة، متابعا: رفضنا شراء الغاز والنفط والكهرباء. وهكذا أصبحت ليتوانيا أكثر مقاومة لابتزاز الطاقة والاقتصاد الروسيين.