اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:21 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:54 م
الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية الإضافية الكلية لأوكرانيا لتلبية احتياجات البلاد ذات الأولوية.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مجلس الاتحاد - في بيان له - "إن المجلس قرر اليوم تقديم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا بشكل عاجل، بالإضافة إلى المساعدات المالية الكلية الطارئة البالغة 1.2 مليار يورو، والتي تم صرفها في وقت سابق من هذا العام".
وأوضح الاتحاد إن إجمالي الدعم المالي الكلي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وصل إلى 2,2 مليار يورو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزداد أكثر خلال الأشهر المقبلة.
ولفت البيان إلى أن المساعدات المالية الإضافية هي جزء من الجهد الدولي غير العادي من قبل المانحين الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية لدعم أوكرانيا في هذا المنعطف الحرج، مبينا أنه سيتم صرف المساعدة المالية بمجرد الاتفاق على مذكرة تفاهم مع السلطات الأوكرانية.
وتكمل هذه المساعدة المالية دعم الاتحاد الأوروبي الآخر لأوكرانيا في المجالات الإنسانية والتنموية والجمركية والدفاعية.. وتأتي المساعدات في شكل قرض طويل الأجل بشروط ميسرة للغاية وسيكون لها فترة إتاحة مدتها عام واحد، وسيتم صرفها كدفعة واحدة يمكن تقسيمها إلى شريحة واحدة أو أكثر.


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