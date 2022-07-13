البحث عن جثة عامل سقط من أعلى كوبرى النيل العلوى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، من جهودها للعثور على جثة عامل سقط من أعلي كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط عامل من أعلي كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة وجار البحث عنه ونقله لمشرحة المستشفى.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبالبحث والتحريات تبين أن الشخص ويدعي "عمر ا.ح" 47 سنة، ومقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا ومازال البحث جاري للعثور على جثته فى مياه نهر النيل ومعرفة سبب سقوطه.









