اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:22 م
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الأمير تشارلز يحتفل بعودة كرنفال نونتنج هيل بعد توقفه بسبب كورونا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:52 م
الأمير تشارلز يحتفل بعودة كرنفال نونتنج هيل بعد توقفه بسبب كورونا الأمير تشارلز
كتبت ريهام عبد الله

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احتفل الأمير تشارلز، أمير ويلز، بعودة كرنفال نوتنج هيل، مشيرا إلى أن المهرجان سيتم تنظيمه فى أغسطس المقبل، وهى المرة الأولى منذ عام 2019، بسبب جائحة كوفيد 19.

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر، "الاحتفال بعودة كرنفال نوتنج هيل، ستكون هذه هى المرة الأولى في أغسطس كرنفال نوتنج هيل، تم عقده منذ عام 2019، بسبب الوباء".

الاحتفالية
الاحتفالية

 

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

 

وفى سياق آخر، أفاد تقريران إعلاميان بأن الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا وصف فى حديث خاص خطط الحكومة لترحيل طالبى لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.

 

وذكرت صحيفتا تايمز وديلى ميل، أن تشارلز سُمع وهو ينتقد السياسة، وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أنه قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري من المقرر أن يمثل فيه والدته الملكة إليزابيث.

 

يما أبلغ مصدر الصحيفة بأن تشارلز "قال إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة.. قال إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع".

 

ولم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، مضيفا أنه "يظل محايدا من الناحية السياسية".

 

أتت تلك التصريحات بعد إعلان الحكومة البريطانية في أبريل نيسان إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.

 

يذكر أنه من المقرر إبعاد 30 شخصا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة.


امير ويلز

الامير تشارلز

كرنفال نوتينج هيل

كرنفال



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