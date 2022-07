الأمير تشارلز يحتفل بعودة كرنفال نونتنج هيل بعد توقفه بسبب كورونا

احتفل الأمير تشارلز، أمير ويلز، بعودة كرنفال نوتنج هيل، مشيرا إلى أن المهرجان سيتم تنظيمه فى أغسطس المقبل، وهى المرة الأولى منذ عام 2019، بسبب جائحة كوفيد 19.

Celebrating the return of Notting Hill Carnival! 💃🏽🎶



This August will be the first time @NHCarnivalLDN has been held since 2019, due to the pandemic. pic.twitter.com/wzgGCNCSWs