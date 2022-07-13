اليوم السابع
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الأمم المتحدة: ربع سكان أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:31 م
الأمم المتحدة: ربع سكان أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد أرشيفية
كتبت: هند المغربي

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قال تقرير منظمة الأمم المتحدة أن نحو 346 مليون شخص في أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعني أن ربع سكان القارّة ليس لديه ما يكفي من الطعام، ويعود ذلك في الأساس إلى النزاعات، كما كانت الظواهر المناخية المتطرفة من العوامل المهمة لانعدام الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية. وفقا لتقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
 
وأفاد التقرير أن منطقة الساحل تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ أكثر من عقد، مما دفع بأكثر من 10.5 مليون شخص إلى المعاناة من سوء التغذية، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب من جرّاء أزمة الغذاء المتفاقمة بالإضافة إلى 9.6 مليون شخص في السودان و6.8 مليون شخص في جنوب السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال منذ بداية 2022، مع تعرّض ما يُقدّر بنحو 4.8 مليون شخص لأزمة غذائية.

الأمم المتحدة

الجفاف

الامن الغذائي

افريقيا



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