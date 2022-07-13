ارتفاع عدد وفيات أسرة أصيبت بالتسمم بالوادى الجديد إلى 3 أشخاص

ارتفع عدد حالات وفيات واقعة تسمم أسرة بالوادى الجديد إلى ثلاث حالات بعد أن لحق الطفل مالك طارق عبد المجيد 3 سنوات بوالدته وشقيقته اللذين توفيا صباح الثلاثاء، حيث تمكنت المادة السامة من جسده، فيما تعانى شقيقته جنا وعمرها 5 سنوات من حالة شديدة الخطورة، وفقا لتقارير العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعى.

وأصيبت أسرة مكونة من أم وأطفالها الثلاثة بحالة تسمم غذائى فى محافظة الوادى الجديد نتيجة تناول أطعمة غير صالحة، ولفظت الأم وطفلتها أنفاسهما تأثرا بالمادة السامة، فيما نقل الطفلين الآخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب الزوج بحالة إنهيار عصبى، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الخارجة التخصصى يفيد وصول أم وأطفالها الثلاثة وعليهم مظاهر الإعياء نتيجة إدعاء تسمم غذائى، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم توفيت الأم وطفلتها الصغيرة، وتم إسعاف الطفلين الآخرين.

وتبين وفاة ميادة ناصر 24 سنة وطفلتها لؤلؤ طارق عبد المجيد وتم نقل كلا من جنا 5 سنوات ومالك 3 سنوات إلى مستشفى أسيوط الجامعى ورفقتهم الزوج الذي أصيب بحالة إنهيار عصبى بعد سماعه خبر وفاة زوجته وطفلته وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بإرسال عينات من الغذاء الذى تناولته الأسرة لمعمل التحليل بوزارة الصحة ومباشرة التحقيقات.