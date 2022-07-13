إقبال كبير على مصيف جمصة وفرق إنقاذ إضافية لحماية المصطفين.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من قبل الزوار للاستمتاع بقضاء إجازة الصيف داخل المدينة الساحرة.

وتوافد عدد كبير من المواطنين علي شاطئ جمصة خلال أيام عيد الأضحى، ورغم انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك تستمر شواطئ المدينة فى استقبال زوارها.

ويعد هذا الإقبال الكثيف الذي تشهده شواطئ جمصة السياحية لم تشهده المدينة الساحرة منذ ما يقرب من 10 أعوام كاملة.

وتواصل جهود مجلس مدينة جمصة وإدارة الشاطي في الدفع بعدد أكبر من المنقذين واللانشات المجهزة وذلك لتغطية الكثافة الموجودة من المواطنين علي الشواطئ وتأمينهم خلال فترة تواجدهم علي شاطئ المدينة الساحرة.