اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:46 ص
أكرم القصاص
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إصابة 4 مواطنين فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بالفيوم

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:29 ص
إصابة 4 مواطنين فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بمدينة الفيوم، مساء الثلاثاء، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بوقوع مشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض، ووجود مصابين بالمكان، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارتين من مرفق إسعاف الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود أربعة مصابين، نقلتهم الإسعاف إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة فى الفيوم

مستشفى الفيوم الجامعى

مدير امن الفيوم

مشاجرة بالسلاح بالفيوم

مامور قسم شرطة اول الفيوم

مرفق اسعاف الفيوم



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