مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكلين علي طريق (المنصورة - ميت سلسيل) أمام قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلي مستشفي ميت سلسيل المركزي.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق المنصورة - ميت سلسيل ووقوع وفيات ومصابين.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل "عبده العتريس"، و"حسين سمير" و شاب أخر وجميعهم مقيمين بمركز الكردى وإصابة شاب آخر ونقله لمستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج.

جرى نقل الجثامين إلي مستشفى ميت سلسيل ونقلهم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.