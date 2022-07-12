لبناء عضلات الجسم.. اعرف أفضل بروتين يمكن تناوله كل يوم

كتبت ميرفت رشاد

يعد دمج البروتين في نظامك الغذائى، أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق أهدافك اليومية، تتكون البروتينات من الأحماض الأمينية وهى وحدات بناء كيميائية يستخدمها جسمك لبناء وإصلاح العضلات والعظام وتكوين الهرمونات والإنزيمات، يمكن استخدامها أيضًا كمصدر للطاقة، ولهذا من المهم تناول الأطعمة التي تتكون من البروتين فى المتوسط.

ومن المفترض أن تستهلك حوالي 50 جرامًا من البروتين يوميًا، لذلك من المهم العثور على مصدر جيد للبروتين يمكنك تناوله يوميًا ولن يعزز تناولك للبروتين فحسب، بل سيساعد جسمك أيضًا بطرق أخرى وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ـ أفضل عادات الأكل لعضلات أقوى

يعتبر البيض هو أحد مصادر البروتين التي يمكن استهلاكها يوميًا في سياق نمط غذائي صحي للقلب، وفقًا للاستشارات العلمية للجنة التغذية التابعة لجمعية القلب الأمريكية، يتمثل النمط الغذائي الصحي للقلب في التأكد من محاولة الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والتعامل معها، ما يهم هو النمط العام لاختياراتك، عادةً ما يشتمل النمط الغذائي الصحي للقلب على إرشادات مثل تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى تناول الحبوب الكاملة والمنتجات المكونة في الغالب من الحبوب الكاملة ، إلى جانب التغييرات الغذائية الأخرى.

كما تتكون من تناول مصادر البروتين الصحية، ويندرج البيض تحت هذه الفئة، في المتوسط ، تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 جرامات من البروتين (حسب حجم البيضة) ستحتوي البيضة دائمًا بغض النظر عن حجمها، على 125 ملليجرامًا من البروتين لكل جرام، هذا يعني أن كل بيضة تحتوي على أقل بقليل من 13٪ من البروتين الكامل.

ويوجد البروتين في كل من بياض البيض وصفار البيض، لذلك يجب أن تأكل البيضة الكاملة للحصول على أقصى استفادة من هذه المغذيات الكبيرة لبناء العضلات.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة فقط إلى البروتين الخالي من الدهون ، فستحتاج إلى الالتزام بتناول بياض البيض فقط ، لأن بياض البيض يتكون في الغالب من البروتين مع القليل من الدهون أو لا يحتوي على أي دهون، من ناحية أخرى ، الصفار غني بالبروتين ولكنه يحتوي أيضًا على الكوليسترول والمغذيات الدقيقة الأخرى مثل الكولين والكالسيوم والزنك، سيتعين عليك مضاعفة عدد البيض الذي تستخدمه تقريبًا للحصول على نفس كمية البروتين التي تحصل عليها في بيضة كاملة.

لا توفر البيضة بروتينًا عالي الجودة فحسب، بل إنها أيضًا خيار اقتصادي للبروتين يسهل الوصول إليه ويسهل الوصول إليه، يوفر البيض أيضًا العناصر الغذائية الرئيسية التي لا يأكل الكثير منا ما يكفي منها ، بما في ذلك الكولين ، الذي يدعم صحة الدماغ.

وعندما تأكل بيضة كل يوم، فإنها تفعل المعجزات لجسمك تم ربط عناصره الغذائية الرئيسية بالحفاظ على صحة عينيك ودماغك وجهاز المناعة، وقد يقلل أيضًا من مستويات الالتهاب ويدعم انخفاض خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، ناهيك عن أن مظهرك قد يشعر بتأثير تناول البيض، بفضل كونها غنية بالعناصر الغذائية مثل البيوتين قد يساعد البيض شعرك وبشرتك وأظافرك على النمو بقوة.