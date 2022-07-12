كل ما تريد معرفته عن اكتتاب "غزل المحلة لكرة القدم" فى 8 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تعد شركة غزل المحلة لكرة القدم التي تأسست في عام 2021 بعد فصل نشاط كرة القدم عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أول شركة كرة قدم يتم طرحها في البورصة المصرية ، ويتكون رأس مال الشركة من مساهمة عينية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيمة حوالي 65 مليون جنيه تمثل 32.6% من إجمالي أسهم الشركة ، وذلك مقابل حقوق انتفاع لمدة 20 عاما لاستخدام ستاد غزل المحلة وملاعب تدريب كرة القدم الملحقة بالاستاد، كما يتضمن رأس المال مبلغ 37 مليون جنيه حصيلة طرح خاص ساهمت فيه شركة مصر القابضة للتأمين بـ15 مليون جنيه وتمت تغطية باقي المبلغ من أفراد ومؤسسات مصرية وخليجية، فيما تبلغ القيمة المطروحة من خلال الاكتتاب العام نحو 98 مليون جنيه، ليصل بذلك رأس مال الشركة إلى 200 مليون جنيه.

1 - تقرر مد فترة الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 14 أغسطس المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

2 - تقرر زيادة الحد الأقصى للاكتتاب من 2 مليون سهم إلى 15 مليون سهم لاتاحة الفرصة أمام المؤسسات و الأفراد الراغبين في الاكتتاب بمبالغ كبيرة.

3 - الحد الأدنى يبلغ ألف سهم بسعر 1.02 جنيه للسهم الواحد (شامل مصروفات الاكتتاب).

4 - يتم تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة عبر تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدد بنسبة 100% من قيمة الأمر، وذلك عبر شاشة نظام الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية.

5 - تقوم البورصة وشركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات السمسرة مع الأموال المحصلة في حسابات تلقي الاكتتاب الخاص بشركات السمسرة.

6 - لا يجوز للمكتتبين التوجه مباشرة للاكتتاب عن طريق البنك.

7 - ويتيح الاستثمار في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم، عددا من المميزات منها: حصة في الشركة كشريك بالقيمة الأسمية مع زيادة مستقبلية متوقعة لسعر السهم بعد القيد بالبورصة المصرية.

8 - الحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة للشركة مما يساهم في المشاركة والتأثير في اختيارات وقرارات الشركة وإدارتها.