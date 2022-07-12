عيار نارى بحفل زفاف يصيب طفلا فى وجهه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب طفل بمحافظة الدقهلية، بطلقة طائشة أثناء لهوه أمام قريته في قرية ميت النجال مركز ‏دكرنس، خلال زفة عروسين، وذلك بعدما أطلق أحد الأشخاص طلق ناري بشكل عشوائي تسبب في إصابة ‏الطالب في الوجه.

ونقلت سيارة الإسعاف، الطالب إلى مستشفى دكرنس العام في حالة خطرة وتحويله ‏إلى مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام، بوصول طالب يدعي "إبراهيم محمد أحمد ‏درويش" 15 عامًا، مقيم بقرية ميت النحال دائرة المركز مصابا بطلق ناري في الجبهة وحالته خطيرة، حيث انتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس إلي مكان الواقعة وتبين إصابة الطالب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.‏