رفع حالة الطوارئ بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لنهاية موسم الزراعات الصيفية

كتبت أسماء نصار

رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى حالة الطوارئ القصوى حتى نهاية موسم الزراعات الصيفية، وذلك لدورها فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن المصلحة مسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى 400 مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من 150 مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، بالإضافة ل 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب، و5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول .

وأضاف عبد العاطى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة ، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (1/ – 26) سنة ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (57) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و 2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و 2) ، والتى تخدم زمامات تصل الى 470 ألف فدان.

وأوضح عبد العاطى، أنه تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى ل 7 محطات لخدمه زمام448 الف فدان وهى محطات "مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروج اوشريشرا بالبحيرة”.

وأكد أنه تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقربطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، وجارى تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه 1-2 ونهو الأعمال المدنية المتبقية لمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق، وجارى إنشاء أسوار بالمحطات التابعه للمصلحة لحمايه أملاك الدولة من التعديات ، كما يتم العمل على رفع كفاءة المبانى الإدارية.

ولفت "عبد العاطى" إلى أنه يتم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ب 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات "الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي"، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، ويوجد بالورش مسابك لتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل ، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.