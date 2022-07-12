اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:49 م
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رئيس الوزراء الإسبانى: مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي ولكننا ندفع الثمن

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:47 م
رئيس الوزراء الإسبانى: مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي ولكننا ندفع الثمن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز
كتب محمد عبد المجيد

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قال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، إن مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي ولكننا ندفع الثمن اقتصاديا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".
 
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وافق منذ قليل على مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو.
 
وفى سياق الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و711 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي.
 
وذكر"راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الاثنين 21 ألفا و600 لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و300 لاجئ يوم الأحد، فيما غادر قرابة مليوني و800 ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.
 
يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 
 

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