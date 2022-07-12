مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا تعقد اجتماعا في 20 يوليو الجارى

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن اجتماعا جديدا لمجموعة الاتصال الدولية بشأن مساعدة أوكرانيا سيعقد عن بعد يوم 20 الشهر الجاري.

وقال البنتاجون في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ناقش جدول أعمال الاجتماع المرتقب مع نظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في محادثة هاتفية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول المساعدات المستقبلية من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا.

وعُقد آخر اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في يونيو الماضي في بروكسل بمقر الناتو.

وجرى أول اجتماع للمجموعة في أبريل في قاعدة رامشتاين الأمريكية بألمانيا.