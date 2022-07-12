اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا تعقد اجتماعا في 20 يوليو الجارى

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:15 ص
مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا تعقد اجتماعا في 20 يوليو الجارى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن اجتماعا جديدا لمجموعة الاتصال الدولية بشأن مساعدة أوكرانيا سيعقد عن بعد يوم 20 الشهر الجاري.

وقال البنتاجون في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ناقش جدول أعمال الاجتماع المرتقب مع نظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في محادثة هاتفية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول المساعدات المستقبلية من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا.

وعُقد آخر اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في يونيو الماضي في بروكسل بمقر الناتو.

وجرى أول اجتماع للمجموعة في أبريل في قاعدة رامشتاين الأمريكية بألمانيا.

 

البنتاجون

مجموعة الاتصال الدولية

لويد أوستن

وزارة الدفاع الأمريكية



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