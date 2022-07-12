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ديلى ميل: البابا فرانسيس يلمح مرة أخرى للتقاعد

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:52 م
ديلى ميل: البابا فرانسيس يلمح مرة أخرى للتقاعد البابا فرانسيس
كتب: إيهاب محمد

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ألمح البابا فرانسيس مرة أخرى إلى أنه يعتزم التقاعد، قائلاً: "الباب مفتوح للتنحي عن رئاسة الكنيسة الكاثوليكية" وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

قال فرانسيس إن تقاعد سلفه - البابا الفخري بنديكتوس - سار "بشكل جيد إلى حد ما" وأنه يمكنه أيضًا التقاعد "إذا كان الوقت مناسبًا" و "إذا نجوت".

لكن البابا البالغ من العمر 85 عامًا، والذي عانى من نوبات اعتلال صحية في الأشهر الأخيرة، نفى أن يكون لديه خطط لاستقالته في أي وقت قريب.

وفي حديثه إلى محطة TelevisaUnivision المكسيكية الأمريكية بلغته الأم الإسبانية، قال فرانسيس: "سارت التجربة الأولى بشكل جيد إلى حد ما لأن بنديكت كان رجلاً قديسًا وحكيمًا ، وقد تعامل معها بشكل جيد، لكن في المستقبل، يجب تحديد الأمور بشكل أكبر ، أو يجب توضيح الأمور بشكل أكثر".

 

قال فرانسيس إنه سيتنحى أيضًا إذا كان الوقت مناسبًا قبل وفاته بينما لا يزال يخدم، "إذا نجوت".

 

لطالما شكك بعض الكرادلة والمحامون الكنسيون في قرارات بنديكت في التقاعد، بما في ذلك استمراره في ارتداء عباءة البابوية البيضاء والاحتفاظ باسمه البابوي بدلاً من العودة إلى جوزيف راتزينجر.


البابا فرانسيس

الكنيسة الكاثوليكية

البابا الفخري بنديكتوس

جوزيف راتزينج



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