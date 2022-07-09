اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 04:39 م
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بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه لاغتيال شينزو آبي

السبت، 09 يوليه 2022 03:17 م
بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه لاغتيال شينزو آبي البابا فرنسيس
أ ش أ

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أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن حزنه العميق إزاء اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، كما أعرب عن تعازيه لعائلة آبي وأصدقائه وكذلك الشعب الياباني.


وقال البابا فرانسيس -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت- إنه "لقد شعرت بحزن عميق عندما علمت باغتيال شينزو آبي.. أقدم التعازي القلبية لعائلته وأصدقائه وشعب اليابان.. أدعو الله أن يقوي المجتمع الياباني في التزامه التاريخي بالسلام واللاعنف".


تجدر الإشارة إلى أن آبي كان قد تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في مدينة "نارا" غربي اليابان.. واعتقلت الشرطة اليابانية مشتبها به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على الفور.


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