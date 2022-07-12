خيط الجريمة.. "أم بلا رحمة" قتلت طفلتها بدعوى تأديبها فى دار السلام

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتي يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة. هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل تقشعر لها الابدان، حيث أقدمت أم على قتل طفلتها "جودي" بدعوى تأديبها، وتبين من التحريات أن المتهمة اعتادت التعدى بالضرب على نجلتها الضحية ، ويوم الواقعة شعرت الطفلة الضحية بالجوع وعبرت عن هذا بالبكاء املا فى أن تحضر لها الطعام، إلا أن الام المتهمة انهالت عليها بالضرب حتى لفظ انفاسها الاخيرة.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمة "ز.م " في يوم 16 مارس 2022 بضرب المجني عليها "جودي "، عمدًا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلًا، فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.

اعتادت ضربها، واتخذته سبيلًا لتربيتها، مُلتفتة عن صغر سنها، وضعف بُنيانها الذي لا يقوى على تحمُل مثل تلك الاعتداءات، حتى بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها آملة ألا تنفر منها ففاجأتها بضربة على وجهها فاشتد بكاؤها، فانهالت عليها صفعًا حتى ارتطم رأسها بالحائط، فأغشى عليها مُحدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

قال والد الطفلة "ياسر.ش"، عامل في ورشة، وشهد باعتياد المُتهمة، زوجته، بالتعدي علي المجني عليها، نجلتهما، ضربًا حتى فرت من منزل الزوجية خلسة مصطحبة المجني عليها، نجلتهما، حتى علم بوفاتها.