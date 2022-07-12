تنفيذ كبارى ومحاور مرورية جديدة لتطوير الزقازيق ومشروعات رصف.. تعرف عليها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماما شديدا في قطاع الرصف ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل المشروعات الإستثماريه التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة إنتهت من إقامة ممشى على بحر مويس بمدينة الزقازيق بطول 169 مترا وبعرض 2.5 متر وبتكلفة 4,2 مليون جنيه بمنطقة كفر الزقازيق بحري حيث شمل إقامة مسطحات خضراء وأعمدة إنارة وأحواض زهور ومقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين ليصبح متنفساً ومتنزهاً لهم يستخدم في الإستراحة ويليق بأبناء المنطقة.

وأضاف محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق تشهد العديد من تنفيذ المشروعات للقضاء على الإختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية منها ، إنشاء كوبري شرويدة بتكلفة 330 مليون جنيه.

و إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي خط ( الزقازيق / بلبيس/ شبين القناطر/ القاهرة) بمدينة الزقازيق، والمُقام بطول 405 م وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

ورفع كفاءة وتطوير نفق أبو الريش بتكلفة مليون جنيه، و تطوير وإزدواج طريق أبو حسين بمدينة الزقازيق بطول 1كم وعرض 21 مترا بتكلفة 10 ملايين جنيه ليمثل محور مروري جديد يربط بين السيارات القادمة من اتجاه الأحرار والقادم من القاهرة ومنيا القمح مرورا بنفق أبو الريش وصولاً لداخل المدينة وكذلك تبليط الشوارع الضيقة المتفرعة منه ببلاط الإنترلوك.

بالإضافة إلي نقل سوق المواشي خارج مدينة الزقازيق على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة للقضاء على الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، ورصف وتطوير شارع الغشام بتكلفه 13مليون جنيه ، وإقامة ممشى سياحي على بحر مويس بتكلفة 7 ملايين و300 ألف جنيه من أمام ديوان عام محافظة الشرقية وحتى كوبري الجامعة.

وتطوير منطقة القناطر التسعة بتكلفة 9 ملايين جنيه ، وكذا تطوير ورصف حي الإشارة ومنطقة الحريري بمدينة الزقازيق ببلاط الإنترلوك بتكلفة 14 مليون جنيه.

ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة حي الزهور بإجمالي اطوال 1250 متر مسطح بتكلفه 4 مليون جنيه.

وتنفيذ أعمال توسعة وتغطيه ورصف طريق العشة الرابط بين طريق كفر أبو حسين وطريق الأحرار بطول 900 متر وعرض 16 مترا.

ورصف شارع الشهيد طيار بمدينه الزقازيق بطول 1.700 كم والرابط بين منطقه الحسنيه بالزقازيق وطريق الأحرار بتكلفة 13 مليونا و500 ألف جنيه.

وجاري الانتهاء من أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بميدان عرابي بمدينة الزقازيق بتكلفة 150مليون جنيه وبدء تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع السطحيه أعلى النفق والرابطة بين شارع فاروق وشارع التجنيد.

وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة باستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة، برصف شارع طلبة عويضة وامتداد شارع القوميه وشارع عمر بن الخطاب بمنطقتي القومية وفلل الجامعه بتكلفة 15 مليون جنيه.

و رصف طريق دائري الرملية والرابط بين امتداد شارع طلبه عويضه وطريق الزقازيق السنبلاوين الدائري بتكلفة 5 مليون جنيه.

وكذلك تطوير ميدان الصاغة وميدان المنتزه بتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الضيقة بتكلفة مليون343 الف جنيه.

وتغطية ورصف طريق أبو حاكم الرابط بين مدينة الزقازيق وطريق بلبيس القاهرة الصحراوي بطول 4.200 كم و بتكلفة 50 مليون جنيه .

وتطوير ورفع كفاءة طريق بحر شيبه والرابط بين امتداد طلبه عويضه وطريق الزقازيق ميت غمر بتكلفة 5 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي واستبدال عدد من شبكات الصرف وخطوط ومياه الشرب بمركز ومدينه الزقازيق سيتم ادراج مناطق أخرى ليتم رصفها وتطويرها .

ولتوفير مناطق ترفيهية ومتنزهات وحدائق عامة تليق بأبناء مدينة الزقازيق أوضح محافظ الشرقية أنه تم إقامة نادي العائلات بالصيادين بتكلفة 2مليون جنيه و نادي النهر بتكلفة ٤ مليون جنيه ونادي الأمل للعائلات بكفر أبو حسين بتكلفة 1,5 مليون جنيه ومازالت الأعمال تسير علي قدم وساق لتغيير شكل المدينة إلى الأفضل باعتبارها تمثل عاصمة المحافظة.

ولحفظ أمن وسلامة المسافرين من مدينه الزقازيق والقادمين إليها فقد إهتمت المحافظة برصف عدد من الطرق المحليه حيث تم رصف طريق الزقازيق/ ابو حماد/ العباسة بطول 24 كم وبتكلفة 100مليون جنيه.

رصف طريق الزقازيق/ بنها من كوم حلين حتى الجديدة بطول 12 كم وبتكلفة 88 مليون جنيه.

و رصف طريق الزقازيق/ بندف منيا القمح ( القطاع الأول) بطول 5 كم وبتكلفة 15.2مليون جنيه.

رصف طريق الزقازيق/ بندف منيا القمح ( القطاع الثاني) بطول 5 كم وبتكلفة 13.6 مليون جنيه .

رصف طريق هرية القديم من أمام مستشفى الرمد حتى ترعة المسلميةبطول 4.5 كم وبتكلفة 7.3مليون جنيه.

وجاري التجهيز وإعداد المقايسات اللازمة للبدء في أعمال توسعه وتغطية ورصف امتداد الطريق الدائري أبو كبير الزقازيق.

وقال محافظ الشرقيه أن جميع هذه المشروعات المنفذه والجارية بمدينه الزقازيق يتم تنفيذ مثيلاتها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، موضحاً أن عمليات الرصف تتم بناءاً على خطة تعتمد على حجم الكثافة المروريه على الطريق و مدى ربطه لأكثر من منطقة أو حي أو قرية أو مدينة ، فضلاً عن إستكمال الرصف كمرحله نهائية بالمناطق التي تم الإنتهاء من إيصال الخدمات لها حتى تظهر بالشكل الخدمي و الجمالي اللائقين .

وأشار محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظه في قطاع الطرق والكباري تصل إلى 36 مشروعاً تشمل رصف ورفع كفاءة طرق بأطوال 172.7كم ، ومشروعات رصف تابعه لهيئة الطرق والكباري بأطوال 93.9 كم ، فضلاً عن مشروعات مديرية الطرق والنقل بأطوال تصل إلى 79.8كم وبتكلفه إجمالية تصل إلى2.9 مليار جنيه، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من مشروعات خدميه في قطاع الرصف والطرق خلال الأربع سنوات الماضيه بلغ 68 مشروعاً بإجمالي اطوال 282 كم وبتكلفة وصلت إلى 1.00.800مليار.

كما يشهد مركز الحسينيه تنفيذ 50 مشروع بقطاع الطرق وذلك ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمة).