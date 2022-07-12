محافظ الشرقية: موسم ثقافى فنى جديد في تل بسطا والمناطق الأثرية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نستعد لإطلاق موسم ثقافى وفنى بالتنسيق مع دار الأوبرا ووزارتى الثقافة والسياحة فور انتهاء موسم الامتحانات والثانوية العامة، فى تل بسطة والمناطق الأثرية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ لـ"اليوم السابع" انه بعد نجاح الموسم الأول لمهرجان تل بسطة للموسيقى والغناء، ومعرض الاعمال اليدوية الذى ضم 8 محافظات التى شرفت بمسار العائلة المقدسة، نعكف على استغلال المنطقة والمناطق الأثرية بالمحافظة لإقامة ملتقيات الفنية وحفلات، حاليا نحن فى إطار دراسة تلك المناطق وبحث إمكانية اقامة فاعليات فيها.

كانت محافظة الشرقية خلال شهرى مايو ويونيو نظمت فعاليات مهرجان تل بسطة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية على مدار 3 أيام، بمشاركة فنانين دار الأوبرا والفنان مدحت صالح والفنان على الحجار.

و كذلك معرض الأول (أيادى مصر) والذى يضُم 50 عارض من أصحاب الحرف اليدوية منة" شمال سيناء – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – المنيا - أسيوط – القاهرة "، والتى حظت بمسار رحلة العائلة المقدسة وضم (خزف – فخار – سجاد يدوى – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – أنتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد - ريزن – فخار ).