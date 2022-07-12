تنفيذ إزالات لحالات بناء مخالف بمنطقة خدمات المساعيد غرب العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ إزالات بمنطقة المساعيد غرب العريش لحالات بناء مخالفة.

واوضح البيان انه بشأن تنفيذ تعليمات محافظ شمال سيناء إزالة التعديات علي أملاك الدولة والمخالفة لخط التنظيم وأعمال بناء بدون ترخيص أو بترخيص منتهي، أصدر اليوم أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته بإزالة قواعد خرسانية بمنطقة خدمات المساعيد ظلال النخيل مجاوره 3 من المهد لمبني تحت الانشاء بترخيص منتهي ومخالف للإجراءات القانونية.

وصدر له قرار إزالة وعليه قامت حملة من المجلس برئاسة سكرتير عام المجلس ومدير الادارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير المتابعة ونوبتجية الادارة الهندسية وإزالة القواعد الخرسانية للمبني ومصادرة معدات البناء وعمل محاضر نيابه .

وناشد رئيس مدينة العريش المواطنين بعدم إقامة أو إستكمال مباني دون الرجوع لمجلس المدينة وإلا سيقع تحت طائلة القانون، والمقاولين أصحاب الخلاطات عدم الشروع بالمباني لأي مواطن دون وجود رخصة مباني ساريه أو أذن أستكمال من مجلس المدينه بالمباني والا ستصادر معداته وعمل محضر وعرض علي النيابة .