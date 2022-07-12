التخلص من 300 طن مخلفات أضاحى العيد فى مدينة العريش بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، مواصلة حملات النظافة للتخلص من مخلفات الأضاحى، حيث قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم الدفع بـ25 سيارة ولوادر من مجلس المدينة، ورفع نحو 300 طن من مخلفات العيد والتراكمات الناتجة عن استهلاك الأهالي.



وأضاف أنه يتواصل رفع مخلفات وآثار عيد الأضحي من منطقة خدمات السمران والفواخرية، وفرق الأزمات والإدارة الهندسية تقوم بمتابعة أعمال النظافة ورفع مخلفات جلود الأضاحي والقمامة من مناطق الخدمات ورفع تراكمات القمامة، وتلقى شكاوى المواطنين عبر الخطوط الهاتفية ومواقع التواصل والاستجابة لها من خلال غرفة العمليات.



كما تم تنفيذ أعمال نظافة بمناطق وأحياء السمران والضاحية وآل أيوب والساحل وأبو صقل ووسط شرق وغرب والصفا والزهور والسادات والريسة والمساعيد بواسطة فريق شركة النظافة، بورديات عمل صباحية ومسائية.



وتقوم فرق من الإدارة الهندسية بتلقى شكاوى المواطنين بخصوص تعطل الخدمات والاستجابة لها، وتم إصلاح إنارة الكورنيش وإصلاح أعطال كشافات، وعلي التوازي قام فريق من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش بملاحقة مخالفي البناء داخل المدينة أو بالأحياء وتجهيز معدات لسحب الخلاطات ومواد البناء وإنذار المخالفين.

أعمال التخلص من مخلفات



اعمال نظاقة



التخلص من مخلفات الاضاحى بالعريش