تموين المنوفية: تحرير 152 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار الأجهزة التنفيذية فى شن حملاتها التفتيشية والرقابية للتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم اليوم الثلاثاء شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير (152) محضرا تموينيا، تنوع ما بين (84) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(68) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى، وأكد "الجمال" على استمرار تواصل شن الحملات الرقابية المفاجئة بصفة دورية لتطهير المحلات و الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، فضلاً عن تلقى الشكاوى والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفورى معها.

وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى تكثيف حملاتها المكبرة لفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.