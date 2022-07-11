تموين المنوفية: تحرير 427 محضرا متنوعا وشن حملات على الأسواق

المنوفية – فريق المحافظات

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية جهودها فى شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين، فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة .

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بأنه تم شن حملات تموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير 427 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 245 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و182 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى .

وأكد الجمال على استمرار تواصل شن الحملات الرقابية والتفتيشية المكبرة بصفة دورية لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، فضلاً عن تلقى الشكاوى والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفورى معها .

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.